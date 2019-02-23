Nevşehir'de Fetö'dan 13 Kişiye İşlem Yapıldı
1 saat önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 13 kişiye yasal işlem yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 13 kişiye yasal işlem yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakılırken 1 kişi ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:53 Kaynak: İHA
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