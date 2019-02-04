Nevşehir'de Fetö'dan 15 Kişiye Adli İşlem Yapıldı
45 dakika önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 15 kişiye yasal işlem yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 15 kişiye yasal işlem yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:13 Kaynak: İHA
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