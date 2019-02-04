Nevşehir'de Fetö'dan 15 Kişiye Adli İşlem Yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 15 kişiye yasal işlem yapıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 15 kişiye yasal işlem yapıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

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