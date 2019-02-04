Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Fetö'dan 15 Kişiye Adli İşlem Yapıldı

Nevşehir'de Fetö'dan 15 Kişiye Adli İşlem Yapıldı

45 dakika önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 15 kişiye yasal işlem yapıldı.

Nevşehir'de Fetö'dan 15 Kişiye Adli İşlem Yapıldı, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 15 kişiye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:13 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yakalanan PKK'lı Baghestani'nin, Terör Örgütünü İsrail ve ABD'yle Görüştürdüğü Ortaya Çıktı Maceracı Murat Yeni'nin FETÖ Oyunu Ortaya Çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Skandal Toplantısıyla İlgili İlk Kez Konuştu Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 16:58:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Fetö'dan 15 Kişiye Adli İşlem Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]