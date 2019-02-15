Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Fetö'dan 15 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

Nevşehir'de Fetö'dan 15 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

15 dakika önce

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 15 kişiye yasal işlem yapıldı.

Nevşehir'de Fetö'dan 15 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı, System.String[]
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 15 kişiye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüphelinden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 5 şüpheliye ise adli makamlarca denetimli serbestlik kararı uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:08 Kaynak: İHA

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