Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ'dan 18 kişiye adli işlem yapıldı

Nevşehir'de FETÖ'dan 18 kişiye adli işlem yapıldı

8 saat önce

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 18 kişiye adli işlem yapıldı, System.String[]
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terör Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde 18 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:19 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa
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