Nevşehir'de Fetö'dan 18 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı
1 saat önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 18 kişiye yasal işlem yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 18 kişiye yasal işlem yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:20 Kaynak: İHA
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