Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Fetö'dan 18 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

Nevşehir'de Fetö'dan 18 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

1 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 18 kişiye yasal işlem yapıldı.

Nevşehir'de Fetö'dan 18 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 18 kişiye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:20 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa
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