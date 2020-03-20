Nevşehir'de FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı

6 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekiplerince 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekiplerince 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:32 Kaynak: İHA

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