Nevşehir'de FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye adli işlem yapılırken daha sonra 1 şüpheli ise Malatya'daki soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:56 Kaynak: İHA
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