Nevşehir'de FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye adli işlem yapılırken daha sonra 1 şüpheli ise Malatya'daki soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika
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