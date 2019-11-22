Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ'dan 3 şahsa işlem yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de FETÖ'dan 3 şahsa işlem yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de FETÖ'dan 3 şahsa işlem yapıldı

6 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 3 şahsa işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat
Ankara'da FETÖ soruşturması! 2'si teğmen, 90'ı astsubay olmak üzere 92 askere gözaltı Rusya'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 20:47:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ'dan 3 şahsa işlem yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]