Nevşehir'de Fetö'dan 4 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı
2 saat önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 4 kişiye yasal işlem yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 4 kişiye yasal işlem yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:10 Kaynak: İHA
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