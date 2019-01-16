Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Fetö'dan 4 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

Nevşehir'de Fetö'dan 4 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

2 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 4 kişiye yasal işlem yapıldı.

Nevşehir'de Fetö'dan 4 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 4 kişiye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

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