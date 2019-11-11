Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa adli işlem yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa adli işlem yapıldı

Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa adli işlem yapıldı

7 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheliye işlem yapıldı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa adli işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheliye işlem yapıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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