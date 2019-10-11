Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ'dan 5 şüpheliye işlem yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de FETÖ'dan 5 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir'de FETÖ'dan 5 şüpheliye işlem yapıldı

1 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 5 şüpheliye işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.


Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:22 Kaynak: İHA
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