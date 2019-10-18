Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ'dan 7 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de FETÖ'dan 7 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir'de FETÖ'dan 7 şüpheli gözaltına alındı

1 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 7 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı, 1 şüpheliye adli kontrol şartı kararı verilirken 5 şüpheliye ise adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
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