Nevşehir'de FETÖ'dan 7 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı, 1 şüpheliye adli kontrol şartı kararı verilirken 5 şüpheliye ise adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR