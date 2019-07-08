Nevşehir'de FETÖ'dan 8 kişiye işlem yapıldı
1 saat önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 8 kişiye işlem yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:14 Kaynak: İHA
tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 8 kişiye işlem yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı
Mersin'de, sahte içki 1 can daha aldı! 15 günde ölen kişi sayısı 8 oldu
Sakarya'da 70 kişi dernekte yedikleri yemekten zehirlendi
Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı!