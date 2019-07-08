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Nevşehir'de FETÖ'dan 8 kişiye işlem yapıldı

1 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 8 kişiye işlem yapıldı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 8 kişiye işlem yapıldı, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 8 kişiye işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:14 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa
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