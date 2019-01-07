Nevşehir'de Fetö'den 1 Haftada 10 Kişi Gözaltına Alındı
22 dakika önce
NEVŞEHİR'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında son bir haftada 10 kişi gözaltına alındı.
NEVŞEHİR'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında son bir haftada 10 kişi gözaltına alındı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında son bir haftada farklı meslek dallarından 10 kişi gözaltına alındı. Aralarında esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu zanlıların emniyette ifadeleri alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - Nevşehir
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:05 Kaynak: DHA
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