Nevşehir'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 şüpheliye adli işlem, 1 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken 1 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 09:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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