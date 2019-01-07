Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Fetö'den 10 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

Nevşehir'de Fetö'den 10 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

48 dakika önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 10 kişiye yasal işlem yapıldı.

Nevşehir'de Fetö'den 10 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 10 kişiye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında bir hafta içerisinde 10 kişi KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa
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