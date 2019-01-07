Nevşehir'de Fetö'den 10 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı
48 dakika önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 10 kişiye yasal işlem yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 10 kişiye yasal işlem yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında bir hafta içerisinde 10 kişi KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:13 Kaynak: İHA
Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi
16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu
Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu