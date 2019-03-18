Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Fetö'den 11 Tutuklama

Nevşehir'de Fetö'den 11 Tutuklama

31 dakika önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Nevşehir'de Fetö'den 11 Tutuklama, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünü yeniden canlandırmak, hapiste bulunan FETÖ tutuklularını zinde tutmak, tutukluların ailelerine maddi destek sağlamak ve örgüte finansal destek sağlamak iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçundan hakim karşısına çıkan örgütün il abisi H.S. ve il ablası G.Y.'nin yanı sıra F.S., M.Y., Ö.F.A., T.E., G.E., Y.G., Ü.A., M.Ö. S.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen diğer 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, Güncel
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