Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Fetö'den 12 Kişiye İşlem Yapıldı

Nevşehir'de Fetö'den 12 Kişiye İşlem Yapıldı

1 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FWETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir hafta içerisinde 12 kişiye yasal işlem yapıldı.

Nevşehir'de Fetö'den 12 Kişiye İşlem Yapıldı, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FWETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir hafta içerisinde 12 kişiye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınana şüphelilerden 10 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye ise denetimli serbestlik kararı verildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:46 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa
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