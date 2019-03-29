Nevşehir'de Fetö'den 12 Kişiye İşlem Yapıldı
1 saat önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FWETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir hafta içerisinde 12 kişiye yasal işlem yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FWETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir hafta içerisinde 12 kişiye yasal işlem yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınana şüphelilerden 10 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye ise denetimli serbestlik kararı verildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:46 Kaynak: İHA
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