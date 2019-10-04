Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ'den 13 şüpheliye işlem yapıldı
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Nevşehir'de FETÖ'den 13 şüpheliye işlem yapıldı

47 dakika önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ'den 13 şüpheliye işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
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