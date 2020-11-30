Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 kişiye adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilere silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.
-İHA-
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Nevşehir'de FETÖ'den 2 kişi adli işlem yapıldı - Son Dakika