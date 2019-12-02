Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ'den 3 şahsa adli işlem yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de FETÖ'den 3 şahsa adli işlem yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de FETÖ'den 3 şahsa adli işlem yapıldı

6 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ'den 3 şahsa adli işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya terör örgütü olma suçundan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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