Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ'den 8 kişi hakkında işlem yapıldı
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Nevşehir'de FETÖ'den 8 kişi hakkında işlem yapıldı

37 dakika önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ'den 8 kişi hakkında işlem yapıldı, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa
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