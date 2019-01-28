Nevşehir'de Fetö'den 8 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı
1 saat önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 8 kişiye yasal işlem yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 8 kişiye yasal işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınana şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:23 Kaynak: İHA
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