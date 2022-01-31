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Nevşehir'de FETÖ'den aranan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de FETÖ'den aranan 1 kişi yakalandı

31.01.2022 17:34
Nevşehir'de FETÖ'den aranan 1 kişi yakalandı

Nevşehir'de terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Nevşehir'de terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'da adli makamlarınca hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan D.U.'nun kentte olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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Fetullahçı Terör Örgütü, Nevşehir, Konya, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de FETÖ'den aranan 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de FETÖ'den aranan 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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