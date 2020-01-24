Nevşehir'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
6 saat önce
Nevşehir'de hakkında hapis cezası bulunan FETÖ firarisi hükümlü yakalandıEdinilen bilgiye göre, Göreme beldesinde uygulama yapan jandarma, FETÖ üyesi iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Nevşehir'de hakkında hapis cezası bulunan FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Göreme beldesinde uygulama yapan jandarma, FETÖ üyesi iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi yakaladı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan E.G, cezaevine gönderildi.
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