Nevşehir'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

6 saat önce

Nevşehir'de hakkında hapis cezası bulunan FETÖ firarisi hükümlü yakalandıEdinilen bilgiye göre, Göreme beldesinde uygulama yapan jandarma, FETÖ üyesi iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi yakaladı.

Nevşehir'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı, System.String[]

Nevşehir'de hakkında hapis cezası bulunan FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Göreme beldesinde uygulama yapan jandarma, FETÖ üyesi iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi yakaladı.


Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan E.G, cezaevine gönderildi.

Jandarma, Nevşehir, Göreme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'cü Arif Erdem, ABD'de görüntülendi
Elazığ'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Son dakika: Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:09:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]