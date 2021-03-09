Nevşehir'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 2 kadın yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika

"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu

Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı

Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü

Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı

Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu