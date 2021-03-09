Nevşehir'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
09.03.2021 12:09
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 2 kadın yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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