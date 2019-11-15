Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ ve DEAŞ'tan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de FETÖ ve DEAŞ'tan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de FETÖ ve DEAŞ'tan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı

6 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FEÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ ve DEAŞ'tan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FEÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şahıs FETÖ terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan 1 şahıs ise DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu şekilde elde edilen istihbarı çalışmaları sonrasında gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:13 Kaynak: İHA
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