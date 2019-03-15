Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Fetö'ye Dev Darbe

Nevşehir'de Fetö'ye Dev Darbe

28 dakika önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir'de FETÖ'ye finansal destek sağladıkları tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de Fetö'ye Dev Darbe, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir'de FETÖ'ye finansal destek sağladıkları tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonda FETÖ terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütün Nevşehir 'abisi' ve il 'ablası'nın da olduğu öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, Güncel
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