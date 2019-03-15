Nevşehir'de Fetö'ye Dev Darbe

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir'de FETÖ'ye finansal destek sağladıkları tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir'de FETÖ'ye finansal destek sağladıkları tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonda FETÖ terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütün Nevşehir 'abisi' ve il 'ablası'nın da olduğu öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



(Coşkun Sağlamdin/İHA)

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