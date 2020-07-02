Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Ankara adli makamlarınca "tehdit" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından hakkında 10 ay hapis cezası bulunan E.E. ile Alanya ve Boğazlıyan adli makamlarınca "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında 5 yıl 10 ay hapis bulunan D.S'yi yakaladı.


Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:53 Kaynak: AA

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