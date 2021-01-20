Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de firari 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan D.B. ile "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan R.E'yi yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.