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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

03.02.2022 16:46
Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir adli makamlarınca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından 1 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına mahkum O.A, ile "basit yaralama" suçundan yargılandığı davada hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verilen M.P, polis ekiplerince yakalandı.

O.A ve M.P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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