Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konya adli makamlarınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 9 yıl 11 hapis cezası verilen E.D. ile "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan A.G'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.