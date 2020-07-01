Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan N.E, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.E. ile Alanya adli makamlarınca "iftira" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay hapis bulunan D.S'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.