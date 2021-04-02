Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.K'yı Avanos ilçesinde, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hakkında tutuklu yargılanmak üzere yakalama kararı bulunan İ.B'yi Ürgüp ilçesinde, "ailenin korunması kanununa muhalefet" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.P'yi ise kent merkezinde yakaladı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.