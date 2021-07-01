Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ikisi kadın 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, haklarında, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 1 yıl 6 ay 3 gün hapis cezası bulunan M.K, "basit yaralama"dan 8 ay 22 gün hapis cezası verilen E.Y. ve "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan N.İ, polis tarafından yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.