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Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

16.02.2022 14:06
Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlünün bulunduğu yeri belirledi.

Gülşehir ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki adreste gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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