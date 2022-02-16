Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlünün bulunduğu yeri belirledi.
Gülşehir ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki adreste gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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