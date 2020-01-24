Nevşehir'de firari FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de firari FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de firari FETÖ üyesi yakalandı

6 saat önce

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde FETÖ firarisi ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'de firari FETÖ üyesi yakalandı, System.String[]

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde FETÖ firarisi ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Göreme beldesinde hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari FETÖ'cu E.G. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Jandarma, Göreme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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