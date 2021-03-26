Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Y'nin Gülşehir ilçesinde bir evde saklandığını belirledi.
İkamete operasyon düzenleyen jandarma, M.Y'yi gözaltına aldı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika