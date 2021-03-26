Nevşehir'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Y'nin Gülşehir ilçesinde bir evde saklandığını belirledi.

Nevşehir 'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı.

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