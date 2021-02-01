Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, bir binanın bodrum katına saklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi 'nde devriye görevi yürüttükleri sırada firari hükümlü O.A, ile karşılaştı.

Nevşehir 'de firari hükümlü emniyet ekiplerince saklandığı binanın bodrum katında yakalandı.

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