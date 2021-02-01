Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

01.02.2021 13:15
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Nevşehir'de firari hükümlü emniyet ekiplerince saklandığı binanın bodrum katında yakalandı.

Nevşehir'de firari hükümlü emniyet ekiplerince saklandığı binanın bodrum katında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde devriye görevi yürüttükleri sırada firari hükümlü O.A, ile karşılaştı.

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, bir binanın bodrum katına saklandı.

Çevreyi araştıran ekipler, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'yı saklandığı yerde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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