Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ile Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.K'nin ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

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