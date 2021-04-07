Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan O.S'nin ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan O.S, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.