Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan M.Ö'nün ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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