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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

02.02.2022 13:41
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında 15 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'de hakkında 15 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş uygulamasında kimlik kontrolü yapıldı.

Kontrolde, hakkında "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargılandığı davada 15 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari M.G. yakalandı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Nevşehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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