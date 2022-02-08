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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

08.02.2022 15:29
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Nevşehir'de jandarma ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir adli makamlarınca "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlü, ekiplerce yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Jandarma, Nevşehir, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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