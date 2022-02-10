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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

10.02.2022 10:40
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir adli makamlarınca "uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna aykırılık" suçundan yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü, Derinkuyu ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Derinkuyu, Nevşehir, Jandarma, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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