Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de, 6 suçtan toplamda 7 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası verilen firari hükümlü M.D'nin merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Hükümlü hakkında, "iş yerinde silahla yağma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, silahla tehdit, kasten yaralama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından toplam 7 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.