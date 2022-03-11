Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

11.03.2022 09:49
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ürgüp ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirdi.

Adli makamlarca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek" ile "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 8 yıl 10 ay hapis cezası verilen M.Ç.M, yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Kapadokya'da balon turlarına rüzgar ve kar engeli Kapadokya'da balon turlarına rüzgar ve kar engeli Son dakika haberi | Kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü Son dakika haberi | Kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü

Nevşehir, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Akşener, canlı yayında İmamoğlu'nun ricasını İstanbullularla paylaştı
09:35 Türk eşine kavuşan Ukraynalı Snizhana anlattı: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı!
09:41 Savaşın 16. gününde Rus ordusundan yeni hamle! Dnipro ve Lutsk kentlerine saldırıldı
09:37 Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu
09:25 Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi
09:16 Faslı Meriem, kimsesizlikten taburcu olamıyor! Hastane masrafı 1 milyonu aşmış durumda
09:15 Konya'da sır ölüm! Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanmış olarak bulundu
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
04:01 Ruslar, Ukrayna savaşı protestolarını 'emoji'lerle duyuruyor: Maksat, sansüre takılmamak!
09:07 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'e baskı: Ukrayna'ya savaş uçaklarını gönder
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 09:57:08. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement