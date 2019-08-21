Nevşehir'de firari sanık yakalandı

Nevşehir'de polisin aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamasında hakkında 7 ayrı suçtan 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari sanık yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan istihbari değerlendirme neticesinde bulunduğu yer tespit edilen, hakkında Nevşehir adli makamlarınca yakalama kararı bulunan M.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sek edilen zanlı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.



M.K'nın, "Görevi yaptırmamak için direnme, basit yaralama, hakaret, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlama" suçlarından hakkında 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu bildirildi.