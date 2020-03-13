Nevşehir'de fırsatçılara göz açtırılmıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Nevşehir'de fırsatçılara göz açtırılmıyor - Son Dakika

Nevşehir'de fırsatçılara göz açtırılmıyor

6 saat önce

Nevşehir'de fırsatçılara göz açtırılmıyor Nevşehir'de işyerleri denetleniyor Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile...

Nevşehir'de fırsatçılara göz açtırılmıyor

Nevşehir'de işyerleri denetleniyor

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla koronavirüsü bahane ederek başta kolonya ve dezenfektan olmak üzere ürünlerinde fahiş fiyat belirleyen, fırsatçılık yapan ve ürün stoklayan işyerlerine karşı her türlü tedbiri alarak denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, bugün de sabah saatlerinden itibaren bu denetimlerini sürdürdü. Zabıta ekipleri, beraberindeki Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ziyaret ettikleri işyerlerinde başta fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişikleri kontrol etti. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumdan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapan işyerlerine fırsat verilmeyeceğini ve bu gibi durumlarda işletmelere ciddi oranlarda para cezası uygulanacağını belirtti.

Nevşehir Belediyesi yetkilileri de, işyerlerine yönelik denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların bu konuyla ilgili her türlü şikayetlerini Nevşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı Merkezine ve 0537 850 50 50 nolu whatsapp ihbar hattına yapabileceklerini hatırlattı.

Nevşehir'de fırsatçılara göz açtırılmıyor

Zabıta Müdürlüğü, Nevşehir, Zabıta, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:17:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'de fırsatçılara göz açtırılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]