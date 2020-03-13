Nevşehir'de fırsatçılara yönelik denetim - Son Dakika
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Nevşehir'de fırsatçılara yönelik denetim

6 saat önce

Nevşehir'de zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.

Nevşehir'de fırsatçılara yönelik denetim, System.String[]

Nevşehir'de zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.


Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından özellikle talebin arttığı dezenfektan ürünleri, kolonya gibi ürünleri stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi.


Ekiplerin, denetim yaptıkları iş yerlerinde fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişikleri kontrol ettiği kaydedildi.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumdan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapan iş yerlerine fırsat verilmeyecektir. Bu gibi durumlarda işletmelere ciddi oranlarda para cezası uygulanacaktır. Denetimler periyodik olarak sürdürülecek olup, vatandaşlarımız konuya dair şikayetlerini Nevşehir Belediyesinin 153 Çağrı Merkezine ve 0537 850 50 50 numaralı whatsapp ihbar hattına yapabilirler."

Nevşehir, Türkiye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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